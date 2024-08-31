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Радимов: в "Зенит" мечтают попасть 99% футболистов страны, Соболеву нельзя скандалить с Семаком

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Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов высказал свое мнение о дисциплине Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Скандалы со стороны Соболева были. Ты можешь так себя вести в Самаре и "Спартаке", но не в "Зените". В том же "Спартаке" меняются тренеры, а тут постоянно работает Семак. За шесть лет был хоть один скандал? Отдельные моменты быстро были потушены. Соболеву не надо скандалить с Семаком. Победителем всё равно будет Сергей Богданович. В "Зенит" мечтают попасть 99% футболистов страны, "— сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".

30 августа "Зенит" официально объявил о подписании форварда "Спартака" Александра Соболева. В составе "Спартака" Соболев играл с 2020 года и принял участие в 140 матчах, где забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи.

Напомним, у Соболева был конфликт с двумя последними тренерами "Спартака". При Гильермо Абаскале Соболева отстранили от тренировок за нарушение дисциплины на поле и вне его, а при нынешнем главном тренере " Спартака" Деяне Станковиче, Соболева отстранили от тренировок из-за "мыслей о Зените".

Помимо этого, футболист принимал активное участие в драке между футболистами "Спартака" и "Зенита" после финального свистка об окончании основного времени матча Кубка России (0:0 пен. 2:4). Тогда Соболев получил 6 матчей дисквалификации наряду с другими активными участниками драки.

Александр Соболев Зенит Спартак Гильермо Абаскаль Деян Станкович Сергей Семак
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