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Пономарев: я думаю, что Соболев плотно сядет на скамейку в "Зените". Почему? Он же столб!

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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Я не знаю, что было в голове у Соболева, когда он принял такое решение. Это его личное дело. Но я думаю, что он плотно сядет на скамейку. Почему? Он же столб! У Семака команда на столба не играет, форвардам нужно двигаться и искать мяч. Будет Александр выходить на замену, наверное. Будет ли это только в период адаптации? Пока Кассьерра в команде, то это будет всегда", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Вчера, 30-го августа, петербургский "Зенит" объявил о переходе нападающего Александра Соболева из московского "Спартака". Сообщается, что петербуржцы заплатили за трансфер игрока 10 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

После 6-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками в своем активе. После 78-й минуты команда Сергея Семака ведет в матче с "Пари НН" со счетом 3:0 - новичок петербуржцев Гонду отметился дублем.

Владимир Пономарев Зенит Александр Соболев
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