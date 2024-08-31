"Матч достаточно интересный получился. Ребята молодцы, сыграли хорошо. Возможно, было бы полегче, если несколько очень хороших моментов забили бы раньше. А так, игра до второго забитого мяча держала в напряжении. Любой стандарт или пенальти мог повлиять на ход матча", - заявил Семак.
Санкт-петербургский "Зенит" разгромил "Пари НН" в матче 7-го тура российской Премьер-лиги в Нижнем Новгороде. Аргентинский новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду отметился дублем в дебютном матче за команду. Счет до разгромного довел бразильский полузащитник Вендел.
Победа позволила "Зениту" довести количество набранных очков в сезоне до 17-ти и возглавить турнирную таблицу. Московский "Локомотив", который занял 1-е место по итогам 6-го тура, отстает на 2 очка, но имеет 1 матч в запасе. В активе "Пари НН" осталось 6 очков после 7-ми матчей. Нижегородцы занимают 10-е место.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Зенита" Семак - о разгроме "Пари НН": матч достаточно интересный получился. Ребята молодцы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил победу своих подопечных над "Пари НН" (3:0) в 7-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"