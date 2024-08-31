Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Урал
3 - 1 3 1
АланияЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Лестер
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
3 - 1 3 1
СаутгемптонЗавершен
Эвертон
2 - 3 2 3
БорнмутЗавершен
Ипсвич
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
1 - 3 1 3
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
7 - 0 7 0
ВальядолидЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
АтлетикоЗавершен
Эспаньол
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
1 - 0 1 0
КальяриЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
3 - 1 3 1
ХоффенхаймЗавершен
Штутгарт
3 - 3 3 3
МайнцЗавершен
Хольштайн
0 - 2 0 2
ВольфсбургЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
Боруссия МЗавершен
Вердер
0 - 0 0 0
Боруссия ДЗавершен
Байер
2 - 3 2 3
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
4 - 0 4 0
Сент-ЭтьенЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
НантЗавершен
Тулуза
1 - 3 1 3
МарсельЗавершен

Генеральный директор "Спартака" рассказал о текущей ситуации с Квинси Промесом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев рассказал о положении дел нидерландского форварда Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт РПЛ
"К сожалению, никаких новых существенных изменений с Промесом не произошло. Его по-прежнему не выпускают из Эмиратов", - заявил Малышев в интервью Sport24.

В январе 2024-го года на тот момент форвард "Спартака" Квинси Промес проходил тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона 2023/24 с красно-белыми в Дубае. Футболист не смог воссоединиться с командой в Москве, поскольку был задержан в аэропорту ОАЭ.

Сейчас Промес находится в ожидании экстрадиции в Нидерланды. На родине его приговорили к 6-ти годам тюрьмы по обвинению в контрабанде крупной партии наркотиков. Контракт Промеса со "Спартаком" истек летом 2024-го года.

Олег Малышев Спартак Квинси Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится