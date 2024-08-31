"К сожалению, никаких новых существенных изменений с Промесом не произошло. Его по-прежнему не выпускают из Эмиратов", - заявил Малышев в интервью Sport24.
В январе 2024-го года на тот момент форвард "Спартака" Квинси Промес проходил тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части сезона 2023/24 с красно-белыми в Дубае. Футболист не смог воссоединиться с командой в Москве, поскольку был задержан в аэропорту ОАЭ.
Сейчас Промес находится в ожидании экстрадиции в Нидерланды. На родине его приговорили к 6-ти годам тюрьмы по обвинению в контрабанде крупной партии наркотиков. Контракт Промеса со "Спартаком" истек летом 2024-го года.
Генеральный директор "Спартака" рассказал о текущей ситуации с Квинси Промесом
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев рассказал о положении дел нидерландского форварда Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт РПЛ