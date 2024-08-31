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Пономарев - о победе "Спартака" над "Рубином": мышиная возня. Показали средненькую игру

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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу "Спартака" над "Рубином" (1:0) в 7-м туре РПЛ.
Фото: Global Look Press
"Ну, вымучили спартаковцы гол, ну, попал мяч в руку с отскока… В целом "Спартак" в этом матче показал средненькую игру. Возился?возился… Так, какая?то мышиная возня была, но острых моментов практически не создали", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".

Московский "Спартак" одержал минимальную победу в матче 7-го тура чемпионата России над казанским "Рубином". Единственный гол в матче ударом с пенальти на 74-й минуте забил аргентинец Эсекьель Барко. С 62-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве. За две желтые карточки с поля был удален полузащитник Роман Зобнин.

Победа позволила "Спартаку" подняться на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича теперь 14 очков, а отставание от лидирующего "Зенита" составляет 3 очка.

Владимир Пономарев Спартак Рубин
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