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Станкович - о победе "Спартака" над "Рубином": всё решил один эпизод, который мы искали и нашли

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Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал победу своей команды над "Рубином" (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Не могу комментировать тактику соперника, их фолы. Я с уважением отношусь к "Рубину". Очень тяжёлая игра, всё решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу", - заявил Станкович.

Московский "Спартак" одержал победу в домашнем матче против "Рубина" (1:0) в рамках 7-го тура чемпионата России. На 62-й минуте красную карточку получил полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. В меньшинстве подопечные Деяна Станковича заработали право на пенальти, который на 74-й минуте реализовал аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.

Победа позволила "Спартаку" довести количество набранных в сезоне очков до 14-ти и подняться на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. После 7-ми туров отставание красно-белых от лидирующего "Зенита" составляет 3 очка. В следующем туре "Спартак" сыграет с махачкалинским "Динамо" на выезде. Игра пройдет поле паузы на матчи сборных.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Деян Станкович Рубин
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