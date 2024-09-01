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Metaratings: главные кандидаты на пост наставника "Ахмата" - Талалаев и Ташуев

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По данным СМИ, освободившийся после увольнения Магомеда Адиева пост главного тренера "Ахмата" могут занять Андрей Талалаев и Сергей Ташуев.
Фото: ФК "Ахмат"
Главными кандидатами на пост главного тренера грозненского "Ахмата" являются 51-летний Андрей Талалаев и 65-летний Сергей Ташуев, сообщают СМИ. Ранее оба специалиста уже работали в должности наставника бело-зелёных.

В настоящее время оба тренера находятся без клуба. Андрей Талалаев ранее работал в подмосковных "Химках", которых вывел в Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона, но покинул перед стартом нынешнего. Предыдущим клубом Сергея Ташуева является воронежский "Факел", который он возглавлял с 8 по 21 тур сезона-2023/2024.

Сегодня стало известно, что главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев покинул свой пост по соглашению с руководством грозненского клуба.

Ахмат Андрей Талалаев Сергей Ташуев Магомед Адиев
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