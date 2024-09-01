- После матча подписали бумаги, я ушёл из "Ахмата". Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем, - передаёт слова Адиева Matchtv.ru.
Ранее официальный телеграм-канал грозненского "Ахмата" объявил об уходе из клуба по соглашению сторон 47-летнего главного тренера Магомеда Адиева.
31 августа в матче 7 тура РПЛ "Ахмат" на своём поле сыграл вничью со счётом 0:0 с новичком РПЛ тольяттинским "Акроном" и остался единственным клубом лиги, который ещё не выигрывал в текущем чемпионате. Бело-зелёные набрали 5 очков в 7 матчах и находятся на 15 месте турнирной таблицы - в зоне прямого вылета.
Магомед Адиев прокомментировал своё увольнение из "Ахмата"
Бывший главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
Фото: ФК "Ахмат"