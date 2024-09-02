- Петербуржцы вернулись на свое законное место. Эта победа над "Пари НН" очень важна для команды. Видно было, что "Зенит" приехал туда за победой. Сыграли надежно в защите, похвалю Барриоса, - цитирует экс-игрока "Зенита" "РБ-Спорт".
"Зенит" в новом сезоне РПЛ провел семь матчей и набрал 17 очков, команда Сергея Семака одержала пять побед и дважды сыграла вничью. В 7-м туре сине-бело-голубые на выезде с крупным счетом обыграли "Пари НН" (3:0.
14 сентября клуб с берегов Невы отправится в гости к ЦСКА на матч 8-го тура Премьер-лиги, встреча пройдет на "ВЭБ Арене" и начнется в 16:30 по столичному времени.
Стрепетов: "Зенит" вернулся на свое законное место
Алексей Стрепетов, в прошлом футболист "Зенита", высказался о выступлении петербургской команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"