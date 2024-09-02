По данным источника, национальная команда под руководством Валерия Карпина в октябре может сыграть со сборными Малайзии и Туркмении. Матчи могут состояться в первой половине октября.
В ноябре сборная России может провести товарищескую встречу с командой Сирии, встреча, как пишет источник, пройдет 15 ноября в Москве.
Напомним, в сентябре национальная команда проведет две игры - 5 сентября соперником российской сборной станет Вьетнам, а спустя два дня - сборная Таиланда. Обе игры пройдут в столице Вьетнама Ханое.
Сборная России отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В рейтинге ФИФА национальная команда располагается на 33-й строчке.
Источник: "СЭ"
Названы вероятные соперники сборной России в октябре и ноябре
Сборная России в октябре может провести два товарищеских матча.
Фото: globallookpress.com