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Названы вероятные соперники сборной России в октябре и ноябре

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Сборная России в октябре может провести два товарищеских матча.
Фото: globallookpress.com
По данным источника, национальная команда под руководством Валерия Карпина в октябре может сыграть со сборными Малайзии и Туркмении. Матчи могут состояться в первой половине октября.

В ноябре сборная России может провести товарищескую встречу с командой Сирии, встреча, как пишет источник, пройдет 15 ноября в Москве.

Напомним, в сентябре национальная команда проведет две игры - 5 сентября соперником российской сборной станет Вьетнам, а спустя два дня - сборная Таиланда. Обе игры пройдут в столице Вьетнама Ханое.

Сборная России отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В рейтинге ФИФА национальная команда располагается на 33-й строчке.

Источник: "СЭ"

Сборная России сборная Сирии Сборная Малайзии
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