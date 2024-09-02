По информации источника, Игнашевича на пост главного тренера может пригласить "Ахмат". Руководство грозненского клуба рассматривает специалиста после увольнения Магомеда Адиева. Отмечается, что Игнашевич - не основной кандидат на вакантную должность.
Напомним, ранее "Ахмат" сообщил об отставке Адиева. Под его руководством команда в нынешнем сезоне провела семь матчей и набрала пять очков, клуб находится на предпоследнем месте в таблице РПЛ.
Игнашевич в прошлом сезоне возглавлял "Балтику" и дошел с клубом до финала Кубка России. По итогам сезоне РПЛ калининградцы вылетели в Первую лигу. Летом Игнашевич принял решение покинуть "Балтику".
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Ахмат" рассматривает Игнашевича на пост главного тренера
Сергей Игнашевич, экс-главный тренер калининградской "Балтики", может вернуться в Российскую Премьер-лигу.
Фото: "Чемпионат"