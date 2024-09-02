По информации источника, 25-летний экс-вратарь "Краснодара", несмотря на болезнь и непопадание в заявку парижан на матч Лиги 1, все равно приедет в расположение сборной.
Напомним, Сафонов ранее не попал в заявку "ПСЖ" на матч против "Лилля", который завершился победой парижан со счетом 3:1. Как сообщают во французских СМИ, Сафонов подхватил вирус, из-за чего и пропустил этот матч.
Вратарь пополнил ряды французского гранда минувшим летом, перейдя из "Краснодара" за 20 млн евро. Трудовой договор Сафонова с "ПСЖ" рассчитан до лета 2029 года.
В сентябре сборная под руководством Валерия Карпина встретится с Вьетнамом и Таиландом. Матчи пройдут 5-го и 7-го сентября соответственно.
Источник: Metaratings
Вратарь "ПСЖ" Сафонов приедет в расположение сборной России, несмотря на болезнь
Матвей Сафонов, голкипер "ПСЖ", прибудет в расположение национальной сборной России.
Фото: ФК "ПСЖ"