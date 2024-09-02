- Я хотел бы остаться в "Ростове", я счастлив тут. Но как и любому футболисту, мне хочется больше играть. Сейчас я игровым временем недоволен, - передает слова футболиста "Ростова" "Матч ТВ".
В новом сезоне Российской Премьер-лиги Голенков выходил на поле во всех матчах, но ни разу не отыграл всю игру. Ранее была информация, что в услугах игрока "Ростова" заинтересован столичный ЦСКА.
Напомним, "Ростов" в матче 7-го тура РПЛ при своих болельщиках одолел "Факел" с крупным счетом 4:1. Коллектив Валерия Карпина имеет в своем активе 11 баллов и идет на седьмой строчке в таблице.
Форвард "Ростова" Голенков: хочу остаться в клубе, но я недоволен игровым временем
Егор Голенков, защищающий цвета "Ростова", высказался о своем игровом времени в нынешнем сезоне.
Фото: Матч ТВ