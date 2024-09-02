"Он потрясающе дебютировал в составе "Зенита". Думаю, он много забьет в этом сезоне. Лусиано готов ко всему, в том числе и побороться за звание лучшего бомбардира", - заявил Гони.
Лусиано Гонду перебрался в "Зенит" из клуба "Аргентинос Хуниорс" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 12 миллионов евро. В дебютном матче за сине-бело-голубых Гонду отметился дублем и помог команде одержать разгромную победу над "Пари НН" (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.
Источник: "СЭ"
Агент Гонду: Лусиано потрясающе дебютировал в составе "Зенита". Он готов побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ
Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы новичка "Зенита" Лусиано Гонду, высказался о дебюте форварда за новый клуб.
Фото: официальный сайт "Зенита"