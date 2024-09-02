Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:30
ЧайкаНе начат

Агент Гонду: Лусиано потрясающе дебютировал в составе "Зенита". Он готов побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы новичка "Зенита" Лусиано Гонду, высказался о дебюте форварда за новый клуб.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Он потрясающе дебютировал в составе "Зенита". Думаю, он много забьет в этом сезоне. Лусиано готов ко всему, в том числе и побороться за звание лучшего бомбардира", - заявил Гони.

Лусиано Гонду перебрался в "Зенит" из клуба "Аргентинос Хуниорс" в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 12 миллионов евро. В дебютном матче за сине-бело-голубых Гонду отметился дублем и помог команде одержать разгромную победу над "Пари НН" (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

Источник: "СЭ"

Зенит Лусиано Гонду Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится