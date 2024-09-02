Сообщается, что клуб из Афин готов расстаться с 26-летним форвардом за 23 млн евро. Сам футболист хочет договориться о зарплате в размере 3,5 млн евро в год.
Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 13 млн евро. Его действующее соглашение с греческим клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Леви Гарсия выступает за АЕК с сентября 2020 года. За это время он принял участие в 144 матчах, в которых забил 52 гола и отдал 26 голевых передач. В составе сборной Тринидада и Тобаго на его счету 42 матча и 8 голов.
Источник: Sport24
"Краснодар" может купить нападающего греческого АЕКа Леви Гарсию
По информации СМИ, "Краснодар" рассматривает вариант с приобретением нападающего греческого АЕКа и сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсии.