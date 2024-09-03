"Не понимаю, почему вокруг него такая шумиха была. Ничего такого в нем нет, ну игрок сборной. Ушел и ушел. Что в "Спартаке" выглядел иногда хорошо, иногда никак, что в "Зените" будет лавочку протирать. Тем более Лусиано пришел, уже два гола забил, высокий, здоровый. Кассьерра точно лучше Соболева, ну и Сергеев еще пока никуда не ушел", – приводит слова Червиченко "РИА Новости".
Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" 30 августа. Заключенное между ними соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года и предусматривает возможность продления срока его действия до 30 июня 2028 года. Согласно данным журналистов, "Зенит" заплатил московскому "Спартаку" за переход 27-летнего нападающего 10 млн евро. В составе красно-белых Соболев за 4,5 года вышел на поле 140 раз, поразил ворота 58 раз и отметился 32 результативными передачами.
Червиченко - о переходе Соболева в "Зенит": ушёл и ушёл, будет лавочку протирать
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на переход нападающего Александра Соболева в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"