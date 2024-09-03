"Со мной никто из ЦСКА не связывался. Возможно, был разговор на уровне клубов. После матча с "Факелом" Егор сказал, что хочет больше времени получать, как и любой другой футболист. Но в его словах не было недовольство, это больше желание. Он в этом сезоне много игр сыграл, в кубке выходил с капитанской повязку. Если предложение ЦСКА устроит "Ростов", мы готовы переходить", - приводит слова Талаева Metaratings.
Егор Голенков выступает за "Ростов" с февраля 2022 года, когда подписал с клубом контракт на правах свободного агента. За это время на его счету 98 матчей (в среднем, 41,1 мин. за игру), в которых он забил 21 гол и отдал 12 голевых передач.
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 2 млн евро. Его действующее соглашение с клубом из Ростова-на-Дону рассчитано до 31 декабря 2026 года.
Агент игрока "Ростова" Голенкова сообщил о готовности Егора перейти в ЦСКА
Андрей Талаев, представитель нападающего "Ростова" Егора Голенкова, сообщил о готовности своего клиента перейти в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"