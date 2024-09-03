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Камоцци: мне трудно понять, почему Джикия все еще без команды

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался по поводу того, что Георгий Джикия до сих пор находится в статусе свободного агента
Фото: ФК "Спартак"
"Честно говоря, мне трудно понять, почему Джикия все еще без команды. Мне кажется, в России точно есть команды, которые хотели бы взять к себе такого лидера", - цитирует слова Камоцци "РБ Спорт".

Напомним, что в конце мая "Спартак" не стал продлевать контракт с Георгием Джикией. Российский защитник покинул клуб в статусе свободного агента. За московскую команду футболист провел 215 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Ранее игрок выступал за "Амкар", "Химик" и "Спартак" Нальчик.

Франко Камоцци Георгий Джикия Чемпионат России ПЛ
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