"Честно говоря, мне трудно понять, почему Джикия все еще без команды. Мне кажется, в России точно есть команды, которые хотели бы взять к себе такого лидера", - цитирует слова Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что в конце мая "Спартак" не стал продлевать контракт с Георгием Джикией. Российский защитник покинул клуб в статусе свободного агента. За московскую команду футболист провел 215 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Ранее игрок выступал за "Амкар", "Химик" и "Спартак" Нальчик.
Камоцци: мне трудно понять, почему Джикия все еще без команды
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался по поводу того, что Георгий Джикия до сих пор находится в статусе свободного агента
Фото: ФК "Спартак"