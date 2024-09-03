Ахмат Кадыров назвал главные цели "Ахмата" в РПЛ

Президент "Ахмата" Ахмат Кадыров рассказал о главных целях грозненского клуба.

Фото: ФК "Ахмат"

"Первоочередная задача перед новым тренерским штабом — наладить зрелищную, атакующую игру, и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице", - написал Кадыров в своих соцсетях.



Напомним, что ранее стало известно, что Сергей Ташуев возглавил "Ахмат" сроком на 1 сезон. На посту главного тренера он заменил Магомеда Адиева.



На данный момент "Ахмат" занимает 15 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками, опережая лишь воронежский "Факел" на 1 балл.