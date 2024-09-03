"Первоочередная задача перед новым тренерским штабом — наладить зрелищную, атакующую игру, и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице", - написал Кадыров в своих соцсетях.
Напомним, что ранее стало известно, что Сергей Ташуев возглавил "Ахмат" сроком на 1 сезон. На посту главного тренера он заменил Магомеда Адиева.
На данный момент "Ахмат" занимает 15 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками, опережая лишь воронежский "Факел" на 1 балл.
Ахмат Кадыров назвал главные цели "Ахмата" в РПЛ
Президент "Ахмата" Ахмат Кадыров рассказал о главных целях грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"