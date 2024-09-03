Матчи Скрыть

Ахмат Кадыров назвал главные цели "Ахмата" в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Ахмата" Ахмат Кадыров рассказал о главных целях грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
"Первоочередная задача перед новым тренерским штабом — наладить зрелищную, атакующую игру, и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице", - написал Кадыров в своих соцсетях.

Напомним, что ранее стало известно, что Сергей Ташуев возглавил "Ахмат" сроком на 1 сезон. На посту главного тренера он заменил Магомеда Адиева.

На данный момент "Ахмат" занимает 15 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками, опережая лишь воронежский "Факел" на 1 балл.

Ахмат Кадыров Ахмат Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится