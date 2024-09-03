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Гаджиев: уровень готовности Агаларова невысок

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев дал оценку нынышней форме новичка команды Гамида Агаларова.
Фото: "Матч ТВ"
"Гамиду не надо было долго вписываться. Вопрос по уровню готовности. Он невысок", - цитирует слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, что Гамид Агаларов перешел в махачкалинское "Динамо" из "Ахмата" 21 августа. Российский нападающий заключил контракт с бело-голубыми сроком на 3 года. В составе "динамовцев" футболист успел провести 3 матча и забить 1 гол - с пенальти в матче против московского "Спартака".

Гаджи Гаджиев Гамид Агаларов Динамо Мх
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