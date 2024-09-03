"Гамиду не надо было долго вписываться. Вопрос по уровню готовности. Он невысок", - цитирует слова Гаджиева Metaratings.
Напомним, что Гамид Агаларов перешел в махачкалинское "Динамо" из "Ахмата" 21 августа. Российский нападающий заключил контракт с бело-голубыми сроком на 3 года. В составе "динамовцев" футболист успел провести 3 матча и забить 1 гол - с пенальти в матче против московского "Спартака".
Гаджиев: уровень готовности Агаларова невысок
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев дал оценку нынышней форме новичка команды Гамида Агаларова.
Фото: "Матч ТВ"