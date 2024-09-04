"По составу, и по тому, что там молодежь, я сказал, что, наверное, шестое-седьмое место у "Локо" в итоге будет. Причем вот сейчас, когда они шли на первом месте. Да, здорово начали, да, где-то повезло, как в матче с ЦСКА, где-то судейский вариант тоже помог в той или иной степени.
Но все равно молодежь не выдержит, пока они будут чередовать, все равно их будет лихорадить в любом варианте. К ним приспособятся, к этой быстрой игре, а надежности в обороне особой нет", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
После 7-ми сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками. Этим летом команду покинул ряд игроков: голкиперы Даниил Худяков и Маринато Гильерме, защитники Дмитрий Рыбчинский и Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, а также нападающие Артем Дзюба и Максим Глушенков.
На данный момент средний возраст команды составляет всего 23,6 лет, а в заявке клуба находится лишь три легионера. В составе "железнодорожников" нет ни одного игрока старше 30-ти лет.
В следующем туре московский "Локомотив" сыграет на выезде с "Оренбургом", который занимает 12-е место с 6-ю очками в своем активе.
Радимов: по итогам сезона "Локомотив" займет шестое-седьмое место
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"