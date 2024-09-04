"Личка абсолютно прав, жестко критикуя команду. Нельзя играть так в футбол, если ты хочешь бороться за золото. А я думаю, что другого варианта для "Динамо" нет. Они без титулов с 1976 года. Если ты в прошлом чемпионате до последнего тура претендовал на золото, то в следующем году должен ставить себе задачу победить в чемпионате. А куда еще стремиться?
Я уже говорил — команде нужен лидер, им должен стать Тюкавин. И даже не на поле. Он должен в раздевалке всех собрать, он объединить должен команду. Не может один Лунев их тащить всегда", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что в после 29-го тура прошлого сезона московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре бело-голубые на выезде уступили "Краснодару" с минимальным счетом, а сине-бело-голубые одержали домашнюю победу над "Ростовом" со счетом 2:1 и стали чемпионами России в шестой раз кряду.
В 7-м туре Российской Премьер-Лиги текущего сезона команда Марцела Лички на выезде сыграла вничью с "Оренбургом" (2:2), который располагается на 12-й строчке. После 7-ми сыгранных туров бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Зенита" на четыре очка.
Радимов: Личка абсолютно прав, жестко критикуя "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"