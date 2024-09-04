"Конечно, свой шанс в "Зените" Соболев получит, потому что не просто так его на скамейку взяли, а дальше уже как он его использует. Понятно, что "Зенит" - это не "Спартак". И самое главное, что Соболев хотел в "Зенит", но он, наверное, хочет титулов, а в "Зените" это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче", - сказал Радимов.
Петербургский "Зенит" официально объявил о трансфере Александра Соболева 30 августа. Переходу предшествовало продолжительные переговоры, в прессе на протяжении всего лета писали о сделке. Сам футболист заявил, что хотел уйти из команды ещё прошлым октябрем, 27-летний форвард подписал трехлетний контракт. До переезда в Санкт-Петербург Соболев был отстранен от тренировок с первой командой "Спартака", футболист в текущем сезоне успел сыграть 67 минут в первом туре РПЛ.
После семи туров "Зенит" идет на первом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, команда Сергея Семака набрала 17 очков и опережает ближайших преследователей на два балла. В следующей игре петербуржцы встретятся с московским ЦСКА.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: свой шанс в "Зените" Соболев получит, потому что не просто так его на скамейку взяли
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева в петербургский клуб.
Фото: РИА Новости