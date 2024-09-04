Как сообщает источник, в четверг, 5 августа, в Россию должен прилететь для прохождения медосмотра и подписания контракта с московским "Динамо" фланговый нападающий "Крузейро" Артур Гомес. Отмечается, что 26-летний бразилец может обойтись бело-голубым в 5,5 миллиона евро.
Вингер играет за "Крузейро" с лета прошлого года. Действующее соглашение футболиста с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Гомес провел за команду 59 матчей, в которых записал на свой счет 8+5 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
Источник: 5 августа нападающий "Крузейро" Гомес должен прилететь в Москву для подписания контракта с "Динамо"
Стало известно, когда вингер "Крузейро" Артур Гомес прилетит в Россию.
Фото: Getty Images