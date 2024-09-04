- То, что Соболев умеет играть в футбол в РПЛ, мы это видели. Когда он в форме и без скандалов. То, что ему будет сложно из-за того, что болельщики не примут, мы тоже видели. Комментарии почитайте. Огромный плюс для него, что прежние ультрас сейчас не ходят на стадион. Ему пришлось бы гораздо сложнее.
В пятницу, 30 августа, "Зенит" официально объявил о переходе центрального нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Стороны подписали трудовое соглашение на 3 сезона с опцией продления еще на один год.
За столичную команду игрок выступал с лета 2020 года. В составе красно-белых 27-летний форвард провел 140 матчей, в которых забил 58 голов и отметился 32 результативными передачами на партнеров.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: огромный плюс для Соболева, что прежние ультрас сейчас не ходят на стадион. Ему пришлось бы гораздо сложнее
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о переходе форварда Александра Соболева в петербургский клуб из "Спартака".
Фото: "Петербургский дневник"