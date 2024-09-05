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Белоус считает, что "Локомотиву" не нужно усиление состава в текущее трансферное окно

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Юрий Белоус, бывший вице-президент "железнодорожников", высказался о выступлении столичной команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
- Это растущая команда с растущим главным тренером. Для "Локомотива" наступил ренессанс, приятно на них смотреть. "Локомотиву" не нужно кого-то срочно брать в команду. Да, усиления всегда всем нужны, но надо посмотреть. Думаю, есть смысл подождать до зимнего окна, тогда уже есть смысл кого-то приобретать, - передает слова Белоуса Legalbet.

"Железнодорожники" в семи турах набрала 15 баллов и располагается на третьей позиции в таблице чемпионата, отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.

В матче седьмого тура "Локомотив" на своем поле потерпел поражение от "Краснодара" (0:3). В следующем туре РПЛ коллектив Михаила Галактионова на выезде встретится с "Оренбургом", матч пройдет 14 сентября, старт запланирован на 12:00 мск.

Юрий Белоус Локомотив
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