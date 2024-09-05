- Понятно, что "Зенит" - это не "Спартак". И самое главное, что Соболев хотел в "Зенит", но он, наверное, хочет титулов, а в "Зените" это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче. Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами, - передает слова Владислава Радимова "РБ Спорт".
Клуб с берегов Невы объявил о переходе Соболева 30 августа. По данным СМИ, "Зенит" заплатит за 27-летнего футболиста около 10 миллионов евро. Вчера, 4 сентября, Соболев провел свою первую тренировку в петербургской команде. Его дебют за сине-бело-голубых может состояться 14 сентября в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА.
"Зенит" в нынешнем сезоне набрал 17 баллов в семи турах и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на два очка.
Радимов: Соболев хочет титулов, а в "Зените" это сделать гораздо легче
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поразмышлял на тему того, почему форвард Александр Соболев принял решение сменить "Спартак" на "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"