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Радимов: Соболев хочет титулов, а в "Зените" это сделать гораздо легче

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поразмышлял на тему того, почему форвард Александр Соболев принял решение сменить "Спартак" на "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- Понятно, что "Зенит" - это не "Спартак". И самое главное, что Соболев хотел в "Зенит", но он, наверное, хочет титулов, а в "Зените" это сделать, как мы видим в последние шесть лет, гораздо легче. Насколько я понял, в деньгах он не выиграл. То есть это не вопрос погони за деньгами. Это вопрос погони за титулами, - передает слова Владислава Радимова "РБ Спорт".

Клуб с берегов Невы объявил о переходе Соболева 30 августа. По данным СМИ, "Зенит" заплатит за 27-летнего футболиста около 10 миллионов евро. Вчера, 4 сентября, Соболев провел свою первую тренировку в петербургской команде. Его дебют за сине-бело-голубых может состояться 14 сентября в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА.

"Зенит" в нынешнем сезоне набрал 17 баллов в семи турах и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на два очка.

Владислав Радимов Александр Соболев Спартак Зенит
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