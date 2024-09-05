Ранее в СМИ была информация, что "Спартак" хочет приобрести игрока краснодарской команды за 15 миллионов евро, а самому игроку красно-белые готовы платить около 3 миллионов евро за сезон.
- Это один из лучших форвардов в нашем чемпионате, если не лучший. Возраст Кордобы очень хороший — как раз для того, чтобы со "Спартаком" решать самые высокие задачи, - цитирует Бушманова "Чемпионат“.
Кордоба выступает за краснодарцев с 2021 года, перейдя из немецкого клуба "Герта". В нынешнем сезоне на счету колумбийца один забитый мяч в РПЛ.
Бушманов: возраст Кордобы очень хороший - как раз для того, чтобы со "Спартаком" решать самые высокие задачи
Евгений Бушманов, экс-игрок красно-белых, высказался о возможном переходе в московскую команду форварда Джона Кордобы.
Фото: ФК Краснодар