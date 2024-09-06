"На тренировках рубились друг против друга — летели искры, закипало до драк. Начинали махаться, нас разнимали, а мы потом опять лезли с кулаками. Но за полем — близкие друзья", - цитирует Гацкана Sport24.
Александр Гацкан выступал в составе "Ростова" в 2008-2019 гг. За это время футболист принял участие в 315 матчах, в которых забил 24 гола, отдал 25 голевых передач, получил 110 жёлтых карточек (9 из которых стали вторыми) и 1 прямую красную карточку.
Тимофей Калачёв выступал в составе "Ростова" в 2006-2007 гг. и в 2010-2019 гг. За это время футболист принял участие в 295 матчах, в которых забил 24 гола, отдл 74 голевые передачи, получил 91 жёлтую карточку (4 из которых стали вторыми) и 1 прямую красную карточку.
Гацкан - об отношениях с Калачевым: на тренировках дрались, но за полем — близкие друзья
Бывший полузащитник "Ростова" Александр Гацкан рассказал об отношениях с бывшим партнёром по команде Тимофеем Калачевым.
Фото: ФК "Ростов"