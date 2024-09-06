"Вы сами прекрасно видите, что на футбольных европейских специалистов оказывается беспрецедентное политическое давление", - цитирует Дюкова ТАСС.
13 августа Российский футбольный союз объявил, что 48-летний итальянский арбитр Даниэле Орсато, который после чемпионата Европы 2024 года завершил карьеру футбольного судьи, войдёт в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Однако через пару дней итальянец заявил, что не будет работать в России, так как он не может совмещать трудовую деятельность в ЭСК РФС с другой работой.
"Политическое давление". В РФС назвали причину отказа Орсато работать в ЭСК
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал отказ итальянца Даниэле Орсато работать в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
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