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"Политическое давление". В РФС назвали причину отказа Орсато работать в ЭСК

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал отказ итальянца Даниэле Орсато работать в экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Фото: Getty Images
"Вы сами прекрасно видите, что на футбольных европейских специалистов оказывается беспрецедентное политическое давление", - цитирует Дюкова ТАСС.

13 августа Российский футбольный союз объявил, что 48-летний итальянский арбитр Даниэле Орсато, который после чемпионата Европы 2024 года завершил карьеру футбольного судьи, войдёт в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Однако через пару дней итальянец заявил, что не будет работать в России, так как он не может совмещать трудовую деятельность в ЭСК РФС с другой работой.

Даниэле Орсато Александр Дюков РФС
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