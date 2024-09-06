"Никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Я говорил, что лучше сыграть не с такими слабыми командами, вот и все. Не надо перевертывать мои слова и искусственно создавать конфликты", - заявил Мостовой.
В минувший четверг, 5 сентября, сборная России обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0 в товарищеской игре, которая прошла в Ханое. В субботу, 7 сентября, у российской команды запланирован матч с Таиландом.
Игры против слабых команд также подверг критике бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев, предложив проводить товарищеские матч национальной команды против клубов из России, например, против "Чертаново".
Отметим, что сборная России одержала четыре победы в четырёх последних товарищеских встречах, при этом не пропустив ни одного мяча. Общая разница забитых и пропущенных мячей при этом составила 19:0.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: никто не говорил, что игры сборной бесполезны! Не надо перевертывать мои слова
Бывший игрок "Спартака" Александр Соболев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявлял, что считает бессмысленным отвечать на критику Мостового.
Фото: РИА Новости