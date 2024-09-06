"ЦСКА — идеальный вариант для Миранчука. Там работает тренер, который хорошо знает его. Антон помог бы армейцам, добавил бы конкуренции в составе. Но там, скорее всего, стоит финансовый вопрос", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Антон Миранчук стал свободным агентом 1 июля, когда истёк срок действия его контракта с московским "Локомотивом". Представители игрока и клуба не смогли друг с другом договорить о продолжении сотрудничества. 28-летний футболист до сих пор находится без команды. Интернет-портал оценивает рыночную стоимость полузащитника в 6 млн евро.
В июне 2024 года московский ЦСКА возглавил Марко Николич. Сербский специалист в 2020-2021 гг. возглавлял "Локомотив", где в это время выступал Миранчук.
Дмитрий Булыкин назвал идеальный вариант для продолжения карьеры Антоном Миранчуком
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал идеальный вариант для продолжения карьеры полузащитником Антоном Миранчуком.
Фото: Олег Бухарев / "Матч ТВ"