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Агент Помазуна: с Европой пока не получилось. В Турции трансферное окно открыто, ждем

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Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, какие варианты продолжения карьеры есть у футболиста.
Фото: "Чемпионат"
- Трансферное окно в Европе закрылось, значит, не получилось пока. В Турции открыто, ждём. Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается. Пока он остаётся в ЦСКА, - цитирует слова агента голкипера "армейского" клуба "РБ Спорт"

Ранее в СМИ была информация, что Помазуном, которые ранее несколько сезонов на правах аренды за "Урал", интересуются бельгийские и турецкие клубы. Летом сообщалось, что мадридский "Атлетико" рассматривал вариант с подписанием 28-летнего российского вратаря. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 2 миллиона евро.

ЦСКА в текущем сезоне РПЛ набрал 13 баллов и идет на пятой строчке в таблице, отставая от первого места на четыре очка.

Илья Помазун ЦСКА Российские трансферы
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