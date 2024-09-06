- Трансферное окно в Европе закрылось, значит, не получилось пока. В Турции открыто, ждём. Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается. Пока он остаётся в ЦСКА, - цитирует слова агента голкипера "армейского" клуба "РБ Спорт"
Ранее в СМИ была информация, что Помазуном, которые ранее несколько сезонов на правах аренды за "Урал", интересуются бельгийские и турецкие клубы. Летом сообщалось, что мадридский "Атлетико" рассматривал вариант с подписанием 28-летнего российского вратаря. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 2 миллиона евро.
ЦСКА в текущем сезоне РПЛ набрал 13 баллов и идет на пятой строчке в таблице, отставая от первого места на четыре очка.
Агент Помазуна: с Европой пока не получилось. В Турции трансферное окно открыто, ждем
Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, какие варианты продолжения карьеры есть у футболиста.
Фото: "Чемпионат"