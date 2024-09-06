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Алексей Попов - о возможном переходе Кордобы в "Спартак": у него очень большие запросы, это может внести разлад в команду

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Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о возможном переходе в "Спартак" форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее была информация, что "быки" готовы продать своего нападающего в столичный клуб за 16 миллионов евро. Однако позже появились новости о том, что красно-белые не смогли согласовать с 31-летним игроком условия личного соглашения.

- Кордоба — неплохой вариант для "Спартака", исходя из ситуации с уходом Александра Соболева. Но у него очень большие запросы, это может внести разлад в команду", - цитирует Попова "Матч ТВ".

Колумбийский нападающий принадлежит краснодарской команде с 2021 года. Его трудовой договор с клубом истекает летом следующего года. Всего на счету Кордобы 91 матч за "быков" и 46 забитых голов.

Джон Кордоба Алексей Попов Краснодар Спартак
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