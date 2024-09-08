"Контракт еще не подписан. Однако, могу подтвердить, что "Рубин" серьезно заинтересован в Вельдине Ходжа. Скорее всего, игрок прибудет в Россию в четверг и пройдет медосмотр", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Вельдин Ходжа провел за хорватскую "Риеку" во всех турнирах 10 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт хорвата с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ходжа является капитаном сборной Хорватии до 21-го года, Вельдин провел за национальную команду 20 матчей и записал на свой счет два забитых гола.
После 7-ми сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 10 набранных очков.
Агент: могу подтвердить, что "Рубин" серьезно заинтересован в Вельдине Ходжа
Футбольный агент Данко Дикич, представляющий интересы полузащитника Вельдина Ходжи, высказался о возможном переходе своего клиента в казанский "Рубин".
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