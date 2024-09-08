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Непомнящий: Дзюба подошел бы почти любой команде РПЛ

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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Считаю, что Дзюба подошел бы почти любой команде РПЛ. На сегодняшний день он не уступает многим нападающим, которые играют в наших командах. Не буду фантазировать, в какой команде он мог бы оказаться, это уже его выбор", - цитирует Непомнящего "Матч ТВ".

Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024. В прошлом сезоне нападающий отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 25-ти встречах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.

Ранее агент игрока сообщил, что нападающий в ближайшее время может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги. Сообщалось, что игроком интересовались "Химки" и махачкалинское "Динамо".

Валерий Непомнящий Артем Дзюба
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