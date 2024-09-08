"Зенит" сделал нам хорошее предложение по Фидальго месяц назад, а затем исчез. Сейчас мы никак не контактируем", - цитирует Баньоса Sport24.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" может приобрести полузащитника Альваро Фидальго за 13 миллионов евро. В 2024 году испанец провел за мексиканскую "Америку" во всех турнирах 10 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего испанца в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Вице-президент "Америки": "Зенит" сделал нам хорошее предложение по Фидальго месяц назад, а затем исчез
Вице-президент "Америки" Сантьяго Баньос высказался о возможном переходе Альваро Фидальго в "Зенит".
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