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Вице-президент "Америки": "Зенит" сделал нам хорошее предложение по Фидальго месяц назад, а затем исчез

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Вице-президент "Америки" Сантьяго Баньос высказался о возможном переходе Альваро Фидальго в "Зенит".
Фото: GETTY IMAGES
"Зенит" сделал нам хорошее предложение по Фидальго месяц назад, а затем исчез. Сейчас мы никак не контактируем", - цитирует Баньоса Sport24.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" может приобрести полузащитника Альваро Фидальго за 13 миллионов евро. В 2024 году испанец провел за мексиканскую "Америку" во всех турнирах 10 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего испанца в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Америка Зенит Фидальго
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