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"В Ла Лиге у него таких проблем не было". Испанский журналист удивлён тем, что Виллиан Жозе не набрал форму

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Испанский спортивный журналист Антонио Эспина прокомментировал непопадание в состав нападающего московского "Спартака" Виллиана Жозе из-за плохой физической формы.
Фото: ФК "Спартак"
"Виллиан Жозе все еще не набрал форму и не попадает в состав "Спартака"? Это удивительно. В Испании, в Ла Лиге у него таких проблем не было, вроде бы. Не знаю, что могло на это повлиять. Наверное, нужно дать ему шанс, потому что игрок он неплохой, с голевым чутьем и опытом", — приводит слова Эспины "РБ Спорт".

Московский "Спартак" этим летом купил у испанского "Бетиса" нападающего Виллиана Жозе за 2 млн евро. с 32-летним бразильцем был заключён двухлетний контракт. На данный момент бразильский форвард в 6 матчах появлялся на поле и в общей сложности отыграл 181 минуту. Результативными действиями Жозе не отметился. В последнем матче "Спартака" перед перерывом на игры сборных футболист остался вне заявки.

По информации СМИ, нападающий прибыл в расположение московского "Спартака" с лишним весом. По словам самого футболиста, это связано с тем, что он месяц находился в отпуске.

Виллиан Жозе Спартак
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