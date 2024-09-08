Сообщается, что москвичи намеревались этим летом подписать контракт с футболистом, который бы выходил на поле на позиции опорного полузащитника. Однако до сих пор подобный трансфер так и не был осуществлён.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Ростова" Даниле Глебову. В этом сезоне в центре поля у красно-белых, в основном, играли Наиль Умяров, Роман Зобнин, Мартинс, Данил Пруцев.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Источник: "Спартак" может отложить покупку опорного полузащитника до зимы
По информации СМИ, руководство московского "Спартака" может отложить вопрос о приобретении футболиста на позицию опорного полузащитника до зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Спартак"