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Источник: "Спартак" может отложить покупку опорного полузащитника до зимы

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По информации СМИ, руководство московского "Спартака" может отложить вопрос о приобретении футболиста на позицию опорного полузащитника до зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что москвичи намеревались этим летом подписать контракт с футболистом, который бы выходил на поле на позиции опорного полузащитника. Однако до сих пор подобный трансфер так и не был осуществлён.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Ростова" Даниле Глебову. В этом сезоне в центре поля у красно-белых, в основном, играли Наиль Умяров, Роман Зобнин, Мартинс, Данил Пруцев.

Источник: Евро-Футбол.Ру

Спартак
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