"Много сказано о том, что Соболеву будет сложно выиграть конкуренцию. Но я считаю, что Соболев поможет Семаку разнообразить атаку "Зенита". Для первого матча Саша провел хорошую игру – поучаствовал в двух атаках, помогал сохранять матч. У "Зенита" появился форвард чисто таранного типа, способный бороться на втором этаже", - приводит слова Стрепетова "РБ Спорт".
Александр Соболев перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" 30 августа. Контракт с ним подписан по схеме "3+1".
Первый матч в составе нового клуба 27-летний нападающий провёл 8 сентября. Форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом". Соболев провёл на поле все 90 минут без замен, но результативными действиями не отметился.
Матч, который прошёл в Алма-Ате, завершился победой петербургского клуба со счётом 4:3.
Стрепетов: Соболев поможет Семаку разнообразить атаку "Зенита"
Бывший футболист Алексей Стрепетов прокомментировал дебют нападающего Александра Соболева в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"