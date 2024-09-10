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Источник: полузащитник "Ростова" Уткин перейдет в "Ахмат" на правах аренды

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Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин продолжит карьеру в грозненском "Ахмате".
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, в ближайшее время полузащитник "Ростова" Даниил Уткин перейдет в грозненский "Ахмат" на правах аренды без права последующего выкупа.

Напомним, что вчера, 9-го сентября, представитель игрока сообщил, что полузащитник не перейдет на правах аренды в турецкий "Хатайспор". В прошлом сезоне Уткин провел за южан во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 6 миллионов евро.

После 7-ми сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата, грозненцы занимают предпоследнее место с 5-ю набранными очками.

Источник: "РБ Спорт".

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