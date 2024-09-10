- В "Спартаке" он неправильно оборонялся, он не накрывает игрока, который владеет мячом и пытается пробить по воротам, а наоборот! Отходит на 3?4 метра и делает какую-то разножку, закрывая обзор собственному вратарю! Когда увидел это, я сразу задумался: как тренер такого игрока терпит?
Так что здесь все правильно, он не нужен никому в нашей лиге. Абсолютно никому, - цитирует Пономарева "Газета.ру".
30-летний защитник находится без клуба с июня этого года, последним клубом футболиста был столичный "Спартак", за который он выступал с 2017 года и был капитаном команды. Вместе с красно-белыми футболист выигрывал РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны.
В СМИ ранее была информация, что футболиста хочет подписать махачкалинское "Динамо".
Пономарев: все правильно, что Джикия абсолютно никому не нужен в РПЛ
Владимир Пономарев, в прошлом игрок ЦСКА и сборной СССР, высказался о том, что защитник Георгий Джикия по-прежнему находится без команды.
Фото: "Матч ТВ"