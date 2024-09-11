- На мой взгляд, это сильная команда. В первую очередь ее необходимо рассматривать как трамплин. Это неплохой вариант. Фёдор сделал продуманный шаг с прицелом на будущее, - цитирует футбольного функционера RT.
Напомним, Чалов стал игроком ПАОКа в летнее трансферное окно, греческий клуб выплатит "армейцам" за 26-летнего форварда три миллиона евро. Соглашение Чалова с ПАОКом рассчитано на три года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника ЦСКА в 11 миллионов евро.
Чалов принял участие в шести матчах за новую команду и отметился одной голевой передачей.
В общей сложности Чалов провел за ЦСКА 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи на партнеров. Со столичной командой он становился победителем Кубка России и Суперкубка страны.
Орещук - о переходе Чалова в ПАОК: Федор сделал продуманный шаг с прицелом на будущее
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал решение нападающего ЦСКА Федора Чалова продолжить карьеру в Европе.
Фото: ФК ПАОК