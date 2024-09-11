Примечательно, что Парфенов не включил в список ни одного легионера.
- Филимонов. Себя называть? Справа тогда буду. Хлестов, Бушманов, Ковтун, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь, Титов, Баранов. И давайте Писарева, - передает слова Парфенова "Матч ТВ".
Парфенов, которому сегодня, 11 сентября исполнилось 50 лет, выступал за красно-белых с 1998 по 2005 год.
"Спартак" в текущем сезоне под руководством Деяна Станковича набрал 14 очков и располагается на четвертой строчке в таблице чемпионата. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет три очка.
15 сентября "Спартак" в гостях встретится с новичком РПЛ махачкалинским "Динамо", начало запланировано на 19:00 мск.
Парфенов назвал лучших игроков в истории "Спартака", не включив в список ни одного легионера
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов составил свою сборную из лучших игроков в истории столичной команды.
Фото: РИА Новости