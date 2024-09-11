- Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило – я наконец-то увидел его в тренажерном зале! После перехода в такой большой клуб как ПСЖ у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Это слова самого Сафонова - цитирует главного тренера национальной команды пресс-служба РФС.
Воспитанник "Краснодара" стал игроком "ПСЖ" в летнее межсезонье, подписав контракт до 2029 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Сафонов на данный момент не принял участия ни в одном официальном матче за парижан, первым номером французского гранда является итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.
Сборная России 5-го сентября провела товарищескую встречу с Вьетнамом (3:0), Сафонов в этой игре на поле не появился.
Наставник сборной России Карпин рассказал, как изменился Сафонов после его перехода в "ПСЖ"
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о голкипере Матвее Сафонове, который летом пополнил состав "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"