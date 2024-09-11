"Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась "Жирона". "Жирона" решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег. Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.
Думаю, главное – "Жирона" все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов", - сказал Ткаченко в интервью Sports.ru
Этим летом нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" за 6,3 миллионов евро. Глушенков провел за петербуржцев во всех турнирах семь матчей и отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.
Нападающий получил травму руки в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (1:1). На данный момент Глушенков является лучшим бомбардиром чемпионата России, по итогам сезона-2023/2024 Максим стал лучшим ассистентом РПЛ.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 11 миллионов евро, Глушенков подписал контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года.
После 7-ми сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 набранных очков. В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с московским ЦСКА.
Агент Ткаченко: "Жирона" хотела приобрести Глушенкова, но трансфер сорвался из-за наличия украинца Цыганкова
Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что испанская "Жирона" хотела приобрести нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"