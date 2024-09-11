"Нет. Такие решения у нас в клубе принимаются не одним человеком. Думаю, вы о моем мнении уже догадались", - цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по итогам сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 25-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро. Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском "Шанхай Шэньхуа".
В "Динамо" высказались о возможном подписании Артема Дзюбы
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном подписании Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"