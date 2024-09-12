"На данный момент не могу комментировать. Все будет известно к вечеру", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".
Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне Джикия провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
Садыгов - о возможном подписании Джикии: все будет известно к вечеру
Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий "Химки", высказался о возможном подписании Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"