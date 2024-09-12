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Садыгов - о возможном подписании Джикии: все будет известно к вечеру

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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий "Химки", высказался о возможном подписании Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"На данный момент не могу комментировать. Все будет известно к вечеру", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".

Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне Джикия провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

Химки Туфан Садыгов Георгий Джикия Российские трансферы
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