"Станкович пригласил меня в "Спартак"? Это же замечательно, я всегда говорил, что в первую очередь буду рассматривать стажировку у Станковича в "Спартаке". Теперь нужно как-то найти время и удобный случай для этого. Графики-то у всех разные", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Александр Мостовой проходит обучение в академии РФС с лета 2023 года, ранее экс-игрок сборной России не был главным тренером. Вчера, 11-го сентября, главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что хотел бы пригласить Александра Мостового на стажировку в клуб.
Напомним, что сербский специалист возглавил красно-белых этим летом, ранее он работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После семи сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 очков.
Мостовой: Станкович пригласил меня в "Спартак"? Это же замечательно!
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что пройдет стажировку в "Спартаке" у Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"