Команда Деяна Станковича в семи турах чемпионата России набрала 14 баллов и располагается на четвертой строчке в таблице. В воскресенье "Спартак" на выезде сыграет против махачкалинского "Динамо", начало - в 19:00 по столичному времени.
- "Спартак" показывает зрелищную игру. Самое главное, что Станковичу удалось сбалансировать команду во всех линиях.
Всегда рассчитываем увидеть "Спартак" в топ?3. Неплохо начали, набирают очки. Команда должна бороться за топ?3. В этом сезоне больше шансов попасть в тройку, - цитирует Ледяхова "Чемпионат".
Напомним, перед международной паузой красно-белые в седьмом туре на своем поле одержали победу над "Рубином", автором единственного гола стал Эсекьель Барко.
Ледяхов: в этом сезоне у "Спартака" больше шансов попасть в топ-3
Российский тренер Игорь Ледяхов дал свой комментарий о выступлении московского "Спартака" в новом сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"