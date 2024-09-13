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Ледяхов: в этом сезоне у "Спартака" больше шансов попасть в топ-3

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Российский тренер Игорь Ледяхов дал свой комментарий о выступлении московского "Спартака" в новом сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
Команда Деяна Станковича в семи турах чемпионата России набрала 14 баллов и располагается на четвертой строчке в таблице. В воскресенье "Спартак" на выезде сыграет против махачкалинского "Динамо", начало - в 19:00 по столичному времени.

- "Спартак" показывает зрелищную игру. Самое главное, что Станковичу удалось сбалансировать команду во всех линиях.

Всегда рассчитываем увидеть "Спартак" в топ?3. Неплохо начали, набирают очки. Команда должна бороться за топ?3. В этом сезоне больше шансов попасть в тройку, - цитирует Ледяхова "Чемпионат".

Напомним, перед международной паузой красно-белые в седьмом туре на своем поле одержали победу над "Рубином", автором единственного гола стал Эсекьель Барко.

Игорь Ледяхов Спартак
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